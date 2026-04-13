Aperte le vendite dei concerti di Noemi Nek Arisa e Gabbani a Mestre

Sono state messe in vendita online le tessere per i concerti di Noemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani, che si terranno a Mestre tra l’11 e il 15 giugno 2026. L’evento si svolge nel parco Albanese e fa parte del festival Bissuola Live. I biglietti sono acquistabili sui siti Vivaticket e Ticketone. Per questa edizione sono previsti quattro appuntamenti con artisti italiani noti nel panorama musicale.

Sono in vendita online i biglietti dei quattro concerti estivi di Bissuola Live, il festival che si svolge tra l'11 e il 15 giugno 2026 al parco Albanese di Mestre e che quest'anno avrà sul palco Noemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani: le prevendite sono disponibili su Vivaticket e Ticketone al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Bissuola Live: Noemi, Nek, Arisa e Gabbani accendono MestreNoemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani si esibiranno tra l’11 e il 15 giugno a Mestre per la rassegna Bissuola Live, un evento promosso...

Bissuola Live: Nek e Arisa in concerto a Mestre a metà giugnoI due cantautori saranno protagonisti in due giorni successivi, il 12 e 13 giugno.