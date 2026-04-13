Tutto pronto per l' Open Day all' asilo nido comunale

Sabato 18 aprile, l’asilo nido comunale “Pollon” in via Baccaro ospiterà l’Open Day dalle 10:00 alle 12:00. L’evento permette ai genitori di visitare i locali e conoscere il personale che si occupa dei bambini. La manifestazione si svolge in orario mattutino e rappresenta un’occasione per scoprire le attività e le strutture dell’asilo prima di eventuali iscrizioni.

Si terrà sabato 18 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, l’Open Day dell’Asilo Nido Comunale “Pollon”, situato in via Baccaro.L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per le famiglie del territorio di conoscere da vicino la struttura educativa, poiché andranno a visitare gli ambienti e.🔗 Leggi su Casertanews.it A Casalincontrada c'è l'open day dell'asilo nido Il GermoglioSarà possibile visitare gli ambienti del nido, organizzati in modo funzionale e accogliente, per garantire sicurezza, benessere e stimoli adeguati a... Asilo nido, aperte le iscrizioni. L’open day fissato il 21 marzoÈ possibile effettuare le iscrizioni al servizio di nido per l’anno educativo 2026/2027 fino al 31 marzo prossimo. Ce loup nage, pêche… et pourrait évoluer Documentaire animalierAT