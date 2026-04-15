Disagio giovanile e dispersione scolastica il Governo rivendica i dati | Svolta storica dispersione scesa all’8,2%

Il governo annuncia una riduzione della dispersione scolastica, attestata all’8,2% secondo i dati istat, e sottolinea un investimento di un miliardo di euro volto a ridurre i divari territoriali. Inoltre, sono stati destinati 18,5 milioni di euro per istituire uno sportello psicologico nelle scuole. La cifra ufficiale sui tassi di abbandono scolastico mostra un calo rispetto al passato, mentre il governo rivendica un cambiamento rispetto alle situazioni precedenti.

Un miliardo di euro investito per colmare i divari territoriali, 18,5 milioni per il nuovo sportello psicologico nelle scuole e un dato ISTAT che certifica il calo degli abbandoni scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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