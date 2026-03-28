Noi ci siamo oggi al via il progetto del Comune contro dispersione scolastica e dipendenze

Il Comune ha avviato il progetto “Noi ci siamo oggi”, promosso dall’assessorato all’Istruzione e dall’ufficio dedicato alle scuole dell’obbligo e alla dispersione scolastica. L’obiettivo principale è prevenire le dipendenze tra gli adolescenti e favorire il benessere nelle relazioni tra i giovani. La fase di avvio è stata annunciata ieri, coinvolgendo le scuole e gli operatori locali.

"Questa iniziativa – dichiara il sindaco Roberto Lagalla - rappresenta una scelta politica e culturale molto chiara: investire sui nostri adolescenti significa investire sul futuro della città. La prevenzione non può limitarsi a campagne informative o a messaggi di allarme. Occorre costruire contesti educativi nei quali i ragazzi possano sentirsi ascoltati, riconosciuti e accompagnati nella crescita. Con questo progetto Palermo afferma una responsabilità collettiva: prenderci cura delle nuove generazioni e offrire loro strumenti per affrontare le fragilità del presente con consapevolezza e fiducia". Il progetto è stato finanziato dal Comune... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Noi ci siamo oggi", al via il progetto del Comune contro dispersione scolastica e dipendenze Articoli correlati “Teate futura”: parte il progetto contro la dispersione scolastica e lapovertà educativa dei minoriL'associazione Affid@ti, la Cooperativa Amare Sempre Amare Tutti e tutto il team di “Teate Futura”, comunicano l’avvio del nuovo progetto finanziato... Leggi anche: Tensioni in Comune. Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco: "Noi ci siamo. E lei?" Tutto quello che riguarda Noi ci siamo oggi al via il progetto... Temi più discussi: Tensioni in Comune. Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco: Noi ci siamo. E lei?; Apparteniamo gli uni agli altri: cattolici e musulmani nell’America di oggi; Autoeducazione civica – ripensare la scuola; La Russa: La sconfitta al referendum? Mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Santanchè resterà una risorsa. Inceneritore, Macchi (Amiu): Ci siamo anche noi. Le sfide: città pulita e Tari ridottaGenova – Garantire ad Amiu un ruolo non di comparsa nella partita in corso sull’impianto di smaltimento finale dei rifiuti e cercare di contenere i costi della Tari. Parte da questi obiettivi e da un ... ilsecoloxix.it Tensioni in comune. Adesso Gubbio Civica risponde al sindaco: Noi ci siamo. E lei?Proseguono i malumori nella maggioranza. Il gruppo spiega i motivi dell’abbandono del consiglio: Un forte segnale politico . msn.com Segretario generale e dirigente del Comune di Frosinone, molto conosciuto in città - facebook.com facebook Comune e sindacati hanno trovato un accordo sugli stipendi dei dipendenti pubblici x.com