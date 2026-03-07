VIDEO | Coreografie e canti in dialetto per chiedere rispetto e libertà | al Politeama flash mob contro la violenza sulle donne

Oggi pomeriggio davanti al Teatro Politeama si è svolto un flash mob organizzato dall'associazione culturale A Nurrizza, con il supporto della Terza Circoscrizione del Comune di Palermo e in collaborazione con Dance Connection, una scuola di danza. I partecipanti hanno eseguito coreografie e cantato in dialetto per chiedere rispetto e libertà, attirando l’attenzione sulla questione della violenza contro le donne.

Flash Mob organizzato oggi pomeriggio davanti la splendida cornice del Teatro Politeama contro la violenza sulle donne a cura di associazione culturale A Nurrizza, supportati dalla Terza Cirvoscriscrizione del comune di Palermo, in collaborazione con la scuola di danza con Dance Connection.