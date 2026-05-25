Niente da fare per la Juve è addio | va al Bayern Monaco a zero

Il giocatore lascia il club italiano a parametro zero e si trasferisce al Bayern Monaco. La firma con il nuovo team è stata completata senza costi di trasferimento. La notizia riguarda la prossima stagione, con il trasferimento ormai definito. La Juventus non riceverà compensi economici per la cessione. Il giocatore non ha firmato un nuovo contratto con il precedente club prima di partire. La trattativa si è conclusa senza complicazioni legali o finanziarie.

Pessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: sembra imminente il suo trasferimento in Germania. Dopo Guardiola che ieri ha detto ufficialmente addio, anche John Stones si appresta a salutare definitivamente il Manchester City. Il difensore centrale classe ’94, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, non rinnoverà con i Citizens e cambierà sicuramente aria al termine della stagione in corso. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it La Juve lo corteggia da tempo e ha provato a più riprese ad allacciare i contatti con l’entourage del calciatore che, però, sembra diretto verso la Bundesliga: lo riferisce in queste ore il ‘Daily Mail’, secondo cui la dirigenza del Bayern Monaco avrebbe intenzione di prendere a parametro zero il 31enne di Barnsley e starebbe accelerando per il suo acquisto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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