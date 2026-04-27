La società ha annunciato che non eserciterà il riscatto e che il giocatore tornerà al Bayern Monaco. La decisione segna la fine dell’esperienza del calciatore con la maglia giallorossa, con la conclusione della stagione come termine naturale. La formula del prestito si concluderà a breve, portando alla fine del suo percorso in Italia. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di non prolungare ulteriormente il contratto.

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© Calcionews24.com - Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso!

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