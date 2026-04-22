Il calciomercato estivo si appresta a partire, con Napoli e Juventus al centro delle attenzioni. Le due squadre sono coinvolte in trattative e decisioni che potrebbero influenzare le loro rose per la prossima stagione. Al momento, non ci sono notizie di un possibile trasferimento di giocatori tra le due società durante l’estate, anche se le trattative sono ancora in corso. La finestra di mercato aprirà ufficialmente tra poche settimane.

Il calciomercato estivo è pronto a entrare nel vivo e le protagoniste sono ancora una volta Napoli e Juventus. A 450? dal termine del campionato, Napoli e Juventus sono sicuramente tra le principali candidate alla qualificazione per la prossima Champions League. Gli azzurri si sono arresi nell’ultimo turno alla Lazio ma sono ancora secondi, mentre i bianconeri hanno superato in scioltezza il Bologna consolidando la quarta posizione in classifica. Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it Napoli e Juve che sono pronte a darsi battaglia anche in sede di calciomercato. Tutta colpa di Stanislav Lobotka, grande obiettivo del club allenato da Luciano Spalletti: il centrocampista slovacco ha un contratto con gli azzurri fino al 30 giugno 2027, ma in estate potrebbe cambiare maglia.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Juve, niente da fare: no al trasferimento in estate

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A

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