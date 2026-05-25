Niente comitato elettorale per il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa è rimasto a casa per scaramanzia

Notizia in breve

Il candidato sindaco di Agrigento non si è presentato al suo comitato elettorale, rimanendo a casa per motivi di scaramanzia. I sostenitori sono presenti nel locale, che accoglie i voti raccolti dalle sezioni elettorali, ma lui non si trova lì. La sede è aperta, mentre l'aspirante primo cittadino non si mostra tra i presenti.