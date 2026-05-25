Niente comitato elettorale per il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa è rimasto a casa per scaramanzia
Il candidato sindaco di Agrigento non si è presentato al suo comitato elettorale, rimanendo a casa per motivi di scaramanzia. I sostenitori sono presenti nel locale, che accoglie i voti raccolti dalle sezioni elettorali, ma lui non si trova lì. La sede è aperta, mentre l'aspirante primo cittadino non si mostra tra i presenti.
Sono ore di attesa quelle che si vivono nei comitati elettorali dei candidati a sindaco di Agrigento, in quello di Giuseppe Di Rosa ci sono i sostenitori che raccolgono i voti che arrivano dalle sezioni elettorali, ma manca l'aspirante primo cittadino. Per scaramanzia, Di Rosa ha scelto di non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Reggio Futura, la lista che rimette la città davanti allo specchio
Notizie e thread social correlati
Cervinara Rinasce, inaugurato il comitato elettorale: oltre 600 presenze per il candidato a sindaco TangrediA Cervinara si è tenuta domenica l’inaugurazione del comitato elettorale di “Cervinara Rinasce” con la presenza di oltre 600 persone.
Amministrative 2026, il candidato sindaco Carbone inaugura il comitato elettorale nel quartiere universitarioIl candidato sindaco Alessandro Carbone ha inaugurato il suo comitato elettorale nel quartiere universitario, sostenuto dalle liste Chieti Sceglie,...