Cervinara Rinasce inaugurato il comitato elettorale | oltre 600 presenze per il candidato a sindaco Tangredi

A Cervinara si è tenuta domenica l’inaugurazione del comitato elettorale di “Cervinara Rinasce” con la presenza di oltre 600 persone. Il candidato a sindaco presentato è Filuccio Tangredi. L’evento ha visto una grande partecipazione di cittadini, che hanno riempito il luogo dell’inaugurazione in un’atmosfera di entusiasmo. La manifestazione ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale per il candidato e il suo team.

Domenica è stato un bagno di folla. Non c’erano meno di seicento persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce che propone come candidato a sindaco Filuccio Tangredi. Il pubblico delle grandi occasioni è atteso anche sabato 2 maggio per l’inaugurazione della campagna.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Guardiagrele, il candidato sindaco Della Pelle apre la campagna elettoraleÈ partita da Piazza Santa Maria Maggiore la campagna elettorale della lista Grande Guardiagrele – Della Pelle Sindaco, in vista delle elezioni... Contenuti utili per approfondire Comunali 2026, Cervinara Rinasce inaugura il comitato elettoraleDomenica è stato un bagno di folla. Non c’erano meno di seicento persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce che propone come candidato a sindaco Filuccio Tangredi – dichia ... irpinianews.it Inaugurazione Cervinara (AV) RinasceDomenica è stato un bagno di folla. Non c’erano meno di seicento persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Cervinara Rinasce che propone come candidato a sindaco Filuccio Tangredi. Il pubbl ... irpinia24.it