Amministrative 2026 il candidato sindaco Carbone inaugura il comitato elettorale nel quartiere universitario

Il candidato sindaco Alessandro Carbone ha inaugurato il suo comitato elettorale nel quartiere universitario, sostenuto dalle liste Chieti Sceglie, Chieti al Centro, Liberali per Chieti e Chieti Scalo Noi. La cerimonia si è svolta in una zona frequentata da studenti e residenti, con la presenza di alcuni rappresentanti dei partiti di sostegno. La scelta di questa location è stata annunciata come simbolica per il suo impegno nel quartiere.

Ha scelto la zona universitaria per il suo quartier generale il candidato sindaco Alessandro Carbone, appoggiato dalle liste Chieti Sceglie, Chieti al Centro, Liberali per Chieti e Chieti Scalo Noi. Domenica (3 maggio) l'inaugurazione del comitato elettorale in via Teramo ha ufficialmente dato il.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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