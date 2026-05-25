NIdiL Cgil Piacenza Melissa Toscani è la nuova segretaria generale

Notizia in breve

Melissa Toscani è stata eletta nuova segretaria generale di NIdiL Cgil Piacenza, la categoria della Cgil dedicata a tutelare lavoratori atipici, parasubordinati, somministrati, collaboratori, liberi professionisti e titolari di partite Iva individuali. La nomina è stata comunicata recentemente. Toscani succede alla precedente segretaria e assume il ruolo all’interno dell’organizzazione sindacale. La nomina riguarda esclusivamente la sede di Piacenza, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui processi di selezione.