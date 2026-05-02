Fp Cgil cambio al vertice | Elisa Veronesi è la nuova segretaria generale

Elisa Veronesi è stata eletta all’unanimità come nuova segretaria generale della Fp Cgil di Ferrara, sostituendo Marco Blanzieri. Quest’ultimo continuerà il suo lavoro nella segreteria confederale della Camera del Lavoro di Ferrara. La nomina è avvenuta durante l’Assemblea Generale dell’organizzazione.

È Elisa Veronesi la nuova segretaria generale della Fp Cgil di Ferrara. Veronesi è stata eletta all’unanimità dall’Assemblea Generale, succedendo a Marco Blanzieri che proseguirà la sua attività sindacale nella segreteria confederale della Camera del Lavoro di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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