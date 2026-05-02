Flai Cgil sceglie la sua nuova segretaria generale | è Letizia Giovanardi

L’assemblea generale della Flai Cgil ha deciso all’unanimità di eleggere Letizia Giovanardi come nuova segretaria generale. Giovanardi assume il ruolo di responsabile della categoria che si occupa dei lavoratori del settore agricolo e dell’industria agro-alimentare nella zona di Ferrara. La nomina avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione e rappresenta un passaggio importante per la guida della categoria.

Letizia Giovanardi è stata eletta all’unanimità dall’assemblea generale della Flai, segretaria generale della Flai Cgil di Ferrara, la categoria che segue le lavoratrici e i lavoratori del comparto agricolo e dell’industria agro-alimentare. Giovanardi succede a Dario Alba, prossimo a lasciare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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