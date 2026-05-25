NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 25 maggio

Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Di cosa è davvero capace l’intelligenza artificiale? Siamo destinati a vivere in un mondo popolato da robot umanoidi? E il lavoro, per come lo conosciamo oggi, continuerà ad esistere? “Di cosa è davvero capace l’intelligenza artificiale? Siamo destinati a vivere in un mondo popolato da robot umanoidi? E il lavoro, per come lo conosciamo oggi, continuerà ad esistere? Questi i temi al centro della nuova puntata di “Newsroom” di Monica Maggioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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