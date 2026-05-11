Stasera alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la docu-serie condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il giornalismo investigativo con il racconto, il reportage e l’analisi dei dati, offrendo uno sguardo approfondito su temi di attualità. La puntata include anticipazioni sugli argomenti trattati e gli ospiti presenti, e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma della rete.

Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Quali interessi si nascondono davvero dietro i conflitti che stanno ridisegnando il mondo? E perché le cosiddette “terre rare” condizionano le scelte politiche di molti paesi, compreso il nostro? Il programma crossmediale di Monica Maggioni viaggia dal Perù alla Bolivia, dall’Ucraina alla Sardegna, per scoprire chi controlla davvero questi minerali, indispensabili per tecnologia, energia e difesa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 11 maggio

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