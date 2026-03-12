Israele | Colpito un sito nucleare iraniano Netanyahu minaccia di invadere il Libano | Fermate Hezbollah o ci penseremo noi – La diretta

Durante il tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, sono stati segnalati attacchi a un sito nucleare iraniano e dichiarazioni di minaccia da parte del premier israeliano, che ha avvertito di un possibile intervento militare in Libano contro Hezbollah. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, nonostante le comunicazioni sulle riserve.

Nel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle riserve. Il prezzo del Brent del Mare del Nord, il benchmark globale per il petrolio, è salito del 9,3% a 100,50 dollari al barile, mentre il WTI, il benchmark statunitense, ha raggiunto i 94,92 dollari, in rialzo dell'8,8%. Intanto tre marinai sono intrappolati nella nave attaccata dai Pasdaran nello Stretto di Hormuz. Dove invece secondo il presidente Trump è tutto ok. Teheran ha lanciato anche missili contro il Qatar e Dubai.

