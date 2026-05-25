Nessun commissariamento per l’AIA | il no del Collegio di Garanzia alla FIGC

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di commissariamento dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) avanzata dalla FIGC. La decisione è stata comunicata senza aprire procedure di intervento o sostituzione dell’attuale gestione. La vicenda riguarda una controversia tra la federazione e l’associazione di arbitri, senza che siano stati avviati procedimenti di commissariamento. La sentenza chiude così la questione senza ulteriori interventi ufficiali.

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AIA non vedrà nessun commissariamento: il no del Collegio di Garanzia alla FIGC. La ricostruzione di quanto successo. Il futuro verticistico dell’ AIA non passerà, almeno per il momento, attraverso un commissariamento. Nella tarda serata è infatti giunto il parere negativo ufficiale da parte del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. L’organo di giustizia sportiva era stato chiamato a rispondere a un quesito tecnico posto in via preventiva dalla FIGC: era giuridicamente possibile commissariare l’Associazione, rimasta improvvisamente senza una guida dopo la decadenza di Antonio Zappi, tenendo conto che l’attuale presidente federale Gabriele Gravina, essendo dimissionario, detiene unicamente i poteri legati all’ordinaria amministrazione? La risposta delle autorità, netta e inequivocabile, è stata un no. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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