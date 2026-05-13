Attualmente l'Associazione italiana di atletica leggera non è soggetta a commissariamento. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente, il procedimento prevede un passaggio al Collegio di Garanzia per alcune osservazioni, prima di una decisione definitiva. Il prossimo incontro del Consiglio federale è programmato per il 26 maggio, data in cui si discuteranno ulteriori sviluppi relativi alla situazione.

Sì al commissariamento dell’Aia, ma solo dopo un nuovo passaggio formale. Il Consiglio federale ha deciso di chiedere un parere alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni in merito alla legittimità dell’atto. Per la Federazione, vista la situazione di crisi dell’associazione degli arbitri attaccata su più fronti e priva di presidente dopo la ratifica (oggi in Consiglio) della decadenza di Antonio Zappi (squalificato per 13 mesi), il commissariamento è un atto indifferibile, unica condizione per intervenire in un periodo di “ordinaria amministrazione” come questo, con Gabriele Gravina presidente in prorogatio fino alle elezioni del 22 giugno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aia, commissariamento solo dopo il parere del Collegio di Garanzia

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