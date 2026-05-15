AIA verso il commissariamento la FIGC pronta a cambiare | manca il parere del Collegio di Garanzia del Coni

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Federale sta aspettando il parere del Collegio di Garanzia del CONI prima di decidere se affidare l’associazione arbitrale a un commissario straordinario. La decisione riguarda la possibilità di un commissariamento che potrebbe durare fino al 2027. La situazione si inserisce in un momento di tensione tra le istituzioni sportive e le autorità di controllo, con l’obiettivo di stabilizzare la gestione dell’associazione arbitrale. La mossa è legata a recenti decisioni e alle prossime valutazioni ufficiali.

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Il Consiglio Federale attende il parere del CONI per affidare l’associazione arbitrale a un commissario fino al 2027. Sullo sfondo pesano il caso Zappi, le tensioni interne e i dubbi sulla gestione economica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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