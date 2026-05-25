' Nerium park | il thriller della normalità' al Teatro Nuovo

Da pisatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 21:00 si terrà l’ultimo spettacolo della stagione al Teatro Nuovo di Pisa, intitolato “Nerium Park”. Lo spettacolo sarà rappresentato nel teatro e si tratta di una produzione teatrale intitolata “Nerium Park”. La rappresentazione chiuderà le attività della stagione teatrale di quest’anno.

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Sabato 30 maggio alle ore 21:00 andrà in scena l’ultimo spettacolo di Stagione del Teatro Nuovo di Pisa: “Nerium Park”.Quanto può essere fragile l’idea di felicità costruita sulle convenzioni sociali? E cosa accade quando il sogno di una vita stabile si incrina sotto il peso delle aspettative. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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