' Nerium park | il thriller della normalità' al Teatro Nuovo
Sabato 30 maggio alle 21:00 si terrà l’ultimo spettacolo della stagione al Teatro Nuovo di Pisa, intitolato “Nerium Park”. Lo spettacolo sarà rappresentato nel teatro e si tratta di una produzione teatrale intitolata “Nerium Park”. La rappresentazione chiuderà le attività della stagione teatrale di quest’anno.
Sabato 30 maggio alle ore 21:00 andrà in scena l’ultimo spettacolo di Stagione del Teatro Nuovo di Pisa: “Nerium Park”.Quanto può essere fragile l’idea di felicità costruita sulle convenzioni sociali? E cosa accade quando il sogno di una vita stabile si incrina sotto il peso delle aspettative. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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