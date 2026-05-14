mother mary al cinema il nuovo thriller con anne hathaway

Arriva in sala oggi, giovedì 14 maggio, Mother Mary, l'ultima fatica cinematografica del visionario regista e sceneggiatore David Lowery. Presentato come un thriller psicologico ad alta tensione, il film segna un momento importante nella stagione cinematografica del 2026, proponendo una riflessione profonda e disturbante sul prezzo della fama e sulla natura del potere creativo. A guidare la narrazione sono due interpretazioni magistrali: il premio Oscar Anne Hathaway (reduce dal successo de Il diavolo veste Prada 2), nel ruolo della tormentata protagonista, e Michaela Coel, che consolida il suo carisma internazionale in un ruolo complesso e sfaccettato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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MOTHER MARY (2026) Trailer ITA | Anne Hathaway, Hunter Schafer

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