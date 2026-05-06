Arriva il nuovo piano pandemico fino al 2029 | l' emergenza non è finita è invece la nuova normalità del sistema capitalistico

È stato approvato un nuovo piano pandemico che resterà in vigore fino al 2029. La decisione è stata comunicata di recente e configura una strategia a lungo termine per affrontare eventuali emergenze sanitarie future. La normativa, adottata dal sistema di gestione delle emergenze, si inserisce in un quadro di continuità rispetto alle misure adottate in passato. La validità del piano si estende per diversi anni, garantendo una pianificazione stabile.

Ci risiamo, come prevedibile: è stato recentemente varato il nuovo piano pandemico, che sarà operativo fino al 2029. Al suo interno, troviamo misure già sperimentate ai tempi dell'emergenza del 2020, come il lavoro agile o le mascherine, giusto per menzionarne due particolarmente note. Come volevasi dimostrare, l'emergenza non è affatto finita, ma ci troviamo soltanto in una lunga fase 2, in attesa di un ritorno alla fase 1: nel mio libro "Golpe globale", parlavo, a questo proposito, di emergenza del rocchetto o dello YoYo che dir si voglia, con ciò alludendo al passaggio ininterrotto dalla fase 2 alla fase 1 che contraddistingue l'andamento dell'emergenza come nuovo metodo di governo neoliberale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Arriva il nuovo piano pandemico fino al 2029: l'emergenza non è finita, è invece la nuova normalità del sistema capitalistico HO TROVATO LA CITTA' CHE NON ESISTE! - Minecraft NUOVA Epidemia Notizie correlate Piano pandemico fino al 2029: che cosa succede in caso di nuove minacce simili al Covid?Il Covid ha lasciato un segno, e da quel segno si riparte per capire come comportarsi in caso di futura pandemia. Nuovo piano pandemico 2025-2029 approvato dal governo Meloni: dai vaccini al lockdown, dalle mascherine allo smart workingAll'interno tantissime misure già utilizzate in "pandemia" che hanno portato alle restrizioni delle libertà personali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piano pandemico. Ad oltre due anni dalla scadenza arriva il via libera dalla Conferenza Stato Regioni. Fondi a chi dimostra di aver recepito le regole; A tre anni dalla fine dell'emergenza Covid arriva il piano pandemico italiano; Nuovo piano pandemico, arriva l'ok dopo quasi tre anni: sì a vaccini, mascherine e smart working fino al 2029; CISTERNA | Parcheggi, arriva il nuovo Piano sosta: tariffe divise in zone e abbonamenti. A tre anni dalla fine dell'emergenza Covid arriva il piano pandemico italianoLe strategie su prevenzione, sorveglianza epidemiologica, gestione clinica e logistica sanitaria delle filiere di approvvigionamento ... ilsole24ore.com Il nuovo Piano pandemico del governo Meloni: lockdown, vaccini e smartworking, tutte le regoleIl nuovo Piano pandemico del governo, approvato a tre anni dalla scadenza, si concentra su patogeni respiratori come il Coronavirus e prevede la possibilità ... fanpage.it Epidemia di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius Arriva l’annunciato il Ministero della Salute: https://fanpa.ge/R6TF0 - facebook.com facebook ma l’Inter se arriva una buona offerta è disposta a lasciarlo partire. x.com