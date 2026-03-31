San Siro l’imprenditore che ha presentato l' esposto in Procura | Milano poteva e doveva salvare il suo stadio popolare

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore e membro del Comitato Sì Meazza ha presentato un esposto alla Procura di Milano, affermando che la città avrebbe potuto e dovuto intervenire per salvare lo stadio di San Siro. L'uomo ha dichiarato di aver sempre contestato l’abbattimento, sostenendo che si trattava di un bene pubblico che avrebbe dovuto essere rinnovato anziché demolito.

"Come cittadino di Milano, imprenditore di produzioni dal vivo e membro del Comitato Sì Meazza, mi sono sempre opposto all'abbattimento di San Siro, perché ho sempre ritenuto che un bene pubblico della città dovesse essere ristrutturato e ammodernato, non demolito. Per noi questa operazione è sempre apparsa non necessaria, poco trasparente e contraria all'interesse pubblico". Lo spiega il promoter musicale Claudio Trotta, tra i fondatori, con Luigi Corbani, del comitato Sì Meazza e tra i firmatari di uno dei tanti esposti arrivati alla Procura di Milano, che hanno fatto scattare le indagini sulla vendita del Meazza che, si sospetta, avrebbe favorito i privati, ossia i due club, scavalcando l'interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

san siro l8217imprenditore che ha presentato l esposto in procura milano poteva e doveva salvare il suo stadio popolare
© Ilgiorno.it - San Siro, l’imprenditore che ha presentato l'esposto in Procura: “Milano poteva e doveva salvare il suo stadio popolare”

Articoli correlati

Garlasco, la famiglia Cappa smentisce: “Mai presentato nessun esposto e audio in Procura a Milano”In una nota stampa gli avvocati della famiglia Cappa, parenti di Chiara Poggi, smentiscono: "Comunichiamo che ad oggi nessun componente della...

Nuovo stadio a Milano, Zanetti: “Importante che rimanga sempre a San Siro”Nella serata di ieri è tornata la Champions League, con la penultima giornata della fase 'campionato'.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Dal piazzale di San Siro al locale: a Milano apre il primo Salamellaz; La costruzione del nuovo San Siro: Dalla legge stadi nessuna deroga. Via alla Vas, lavori da metà 2027; Avviato l’iter per il Piano attuativo di San Siro; Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: colori e parole di una rivoluzione per un Milan intenso.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.