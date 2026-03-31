San Siro l’imprenditore che ha presentato l' esposto in Procura | Milano poteva e doveva salvare il suo stadio popolare

Un imprenditore e membro del Comitato Sì Meazza ha presentato un esposto alla Procura di Milano, affermando che la città avrebbe potuto e dovuto intervenire per salvare lo stadio di San Siro. L'uomo ha dichiarato di aver sempre contestato l’abbattimento, sostenendo che si trattava di un bene pubblico che avrebbe dovuto essere rinnovato anziché demolito.

"Come cittadino di Milano, imprenditore di produzioni dal vivo e membro del Comitato Sì Meazza, mi sono sempre opposto all'abbattimento di San Siro, perché ho sempre ritenuto che un bene pubblico della città dovesse essere ristrutturato e ammodernato, non demolito. Per noi questa operazione è sempre apparsa non necessaria, poco trasparente e contraria all'interesse pubblico". Lo spiega il promoter musicale Claudio Trotta, tra i fondatori, con Luigi Corbani, del comitato Sì Meazza e tra i firmatari di uno dei tanti esposti arrivati alla Procura di Milano, che hanno fatto scattare le indagini sulla vendita del Meazza che, si sospetta, avrebbe favorito i privati, ossia i due club, scavalcando l'interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, l’imprenditore che ha presentato l'esposto in Procura: “Milano poteva e doveva salvare il suo stadio popolare” Articoli correlati Garlasco, la famiglia Cappa smentisce: “Mai presentato nessun esposto e audio in Procura a Milano”In una nota stampa gli avvocati della famiglia Cappa, parenti di Chiara Poggi, smentiscono: "Comunichiamo che ad oggi nessun componente della... Nuovo stadio a Milano, Zanetti: “Importante che rimanga sempre a San Siro”Nella serata di ieri è tornata la Champions League, con la penultima giornata della fase 'campionato'. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Dal piazzale di San Siro al locale: a Milano apre il primo Salamellaz; La costruzione del nuovo San Siro: Dalla legge stadi nessuna deroga. Via alla Vas, lavori da metà 2027; Avviato l’iter per il Piano attuativo di San Siro; Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: colori e parole di una rivoluzione per un Milan intenso. Per l’indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza al Comune di Milano, alla società M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni di ex dirigenti, consulenti dei club ed ex amministratori comunali L’inchiesta ipotizza - facebook.com facebook L’epigono dell’imbecille da social che mi tagga su San Siro credendo che riguardando le squadre del Nord mi colga in fallo. A me. Su San Siro. Sono stanco di avere hater così coglioni, ho bisogno di gente che sia un filo più complicato sbaragliare, almeno un x.com