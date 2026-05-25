Neonato morto a cinque mesi e padre indagato | disposta perizia medico legale

È stata disposta una perizia medico-legale nel caso di un neonato morto a cinque mesi. Il bambino era stato trovato morto in culla, e il padre è indagato per omicidio. La perizia servirà a chiarire le cause del decesso. La procura ha avviato le indagini e ha richiesto l’esame medico-legale per approfondire le circostanze della morte. La famiglia del neonato è stata ascoltata dagli inquirenti.

Novità in merito al caso del neonato morto a cinque mesi per quella che era sembrata una morte in culla, e in seguito alla quale il padre è finito sotto indagine per omicidio. Si è tenuta oggi l’udienza preliminare e la difesa, nella persona dell’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano, ha chiesto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Neonato morto in culla, padre indagato per omicidio - Vita in diretta 18/03/2026

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