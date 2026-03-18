Neonato morto in culla a Trieste parla il legale del padre indagato | Rispetto è distrutto dal dolore

Il legale di un uomo indagato per la morte di un neonato in culla a Trieste ha chiesto di evitare una copertura mediatica eccessiva, sottolineando il dolore del padre. Ha precisato che il suo assistito è profondamente distrutto dall’accaduto e ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambiente locale e tra i media.

"Chiedo rispettosamente che non venga data eccessiva enfasi mediatica alla notizia non solo perché venga rispettato il dolore dei familiari ma anche affinché venga rispettata la necessità di fare indagini in un clima di serenità" ha dichiarato il legale del 30enne indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Neonato morto nella culla a Trieste: il padre indagato per omicidio, emergono accuse choc sui maltrattamentiCosa è successo al neonato morto a Trieste? Una tragedia familiare che si trasforma in un caso giudiziario complesso e inquietante. Neonato morto nella culla in Italia: padre indagato per omicidioUn uomo di 30 anni, originario di Trieste, è indagato dalla Procura di Trieste con l’accusa di omicidio per la morte del proprio figlio neonato,... Tutti gli aggiornamenti su Neonato morto Temi più discussi: Neonato morto nella culla termica nella parrocchia della chiesa, il prete patteggia un anno; Trieste, neonato trovato morto in culla: padre indagato per omicidio; Foggia in lacrime, tragedia strappa alla vita un bambino di soli 8 mesi - FoggiaToday; Trieste, neonato morto in culla: indagato il padre per omicidio. Trieste sotto choc: morto neonato di cinque mesi, padre indagato per omicidioNeonato di cinque mesi muore a Trieste: padre 30enne indagato per omicidio e maltrattamenti sulle altre due figlie piccole. notizie.it Trieste, neonato trovato morto in culla: padre indagato per omicidioUn uomo di 30 anni, triestino, è indagato dalla Procura di Trieste per omicidio con l'accusa di aver causato la morte del figlio. La notizia è stata riportata dal Piccolo online. Il decesso del bimbo ... tg24.sky.it Trieste sotto choc: neonato di cinque mesi morto, il padre è indagato per omicidio, tutti i dettagli sull’inchiesta >> https://tinyurl.com/3jn74ss6 - facebook.com facebook Neonato morto nella culla termica, il parroco patteggia un anno x.com