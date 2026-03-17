Un uomo di 30 anni residente a Trieste è stato indagato dalla Procura per aver causato la morte del suo neonato. L’indagine riguarda anche le due figlie dell’uomo, che sono state ascoltate come testimoni. La vicenda ha portato gli inquirenti a approfondire i fatti legati alla famiglia, senza che siano state rese note ulteriori dettagli.

Un uomo di 30 anni residente a Trieste è al centro di un’indagine della Procura locale per omicidio, accusato di aver causato la morte del proprio figlio neonato. Il decesso del bambino di cinque mesi è stato rilevato il 18 dicembre 2024, quando i genitori lo hanno trovato immobile nella culla, probabilmente deceduto già dalla sera precedente. La ricostruzione dei fatti indica che l’uomo avrebbe agito con negligenza durante la messa a letto del piccolo, provocando traumi cranici gravi. L’autopsia ha confermato la presenza di un’emorragia cerebrale e una lesione al nervo ottico, segni inequivocabili di violenza fisica diretta. La gravità delle accuse oltre la morte del neonato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padre di Trieste indagato: neonato morto, due figlie

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