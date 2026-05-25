Neolaureati e mondo del lavoro | delusione per il 70% dei ragazzi Stage a 607 euro mensili e scarse certezze spingono il 62% a valutare l’estero
Il 70% dei neolaureati si sente deluso dal primo impatto con il mercato del lavoro. La maggior parte svolge stage retribuiti con circa 607 euro al mese, mentre il 62% valuta di cercare opportunità all’estero. Le scarse certezze occupazionali e le condizioni di lavoro precarie spingono molti giovani a considerare alternative fuori dall’Italia.
Terminare gli studi universitari porta con sé aspettative elevate, eppure l’ingresso nel mondo professionale italiano si scontra spesso con una realtà che scoraggia i ragazzi. I dati raccolti e presentati durante l’evento “Giovani, talento e mondo del lavoro. Restare o partire: cosa offre l’Italia?” mostrano una disillusione diffusa. Ben il 70% degli intervistati sente infatti che le proprie capacità restano costantemente in ombra all’interno del nostro Paese. Il nodo centrale della questione riguarda il riconoscimento economico. Per il 56% del campione, valorizzare un neoassunto significa offrirgli una retribuzione commisurata al percorso di studi appena concluso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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