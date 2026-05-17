Stage stipendio medio attorno ai 600 euro per i neolaureati | rischio fuga all’estero

Da quifinanza.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti neolaureati che completano uno stage si trovano a ricevere circa 600 euro al mese come stipendio. Dopo aver studiato per diversi anni, l’ingresso nel mercato del lavoro avviene spesso tramite queste esperienze, che rappresentano una prima occasione di inserimento professionale. Tuttavia, questa situazione porta alcuni giovani a considerare opzioni all’estero, dove le condizioni di lavoro e le retribuzioni sono spesso più vantaggiose. La questione riguarda la difficoltà di trovare una remunerazione adeguata in Italia per i neoassunti.

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Studiare per anni, entrare nel mondo del lavoro attraverso uno stage e ricevere sui 600 euro al mese. È questo uno dei dati che emergono dalla ricerca realizzata da Ing People Insights Lab con YouGov sul rapporto tra neolaureati, stage e valorizzazione del talento. L’indagine ha coinvolto 411 giovani tra i 20 e i 30 anni laureati negli ultimi due anni. Secondo quanto evidenziato, per sette neolaureati su dieci il talento in Italia non viene riconosciuto in modo adeguato e stipendio,  e qualità dell’esperienza nell’ambiente di lavoro orientano sempre più la scelta tra restare in Italia oppure andare a cercare lavoro all’estero. Il ruolo dello stage e i limiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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