Durante un incontro a Reggio Emilia in vista della prossima partita del Como, un esperto ha spiegato come i prezzi elevati dei giocatori italiani portino i club a cercare talenti all’estero. La discussione si è concentrata sulle dinamiche del mercato calcistico e sull’impatto delle cifre richieste per i giocatori nazionali, che spingono molte squadre a valutare opzioni straniere.

Durante un incontro tenutosi a Reggio Emilia in vista della prossima sfida del Como, Mirwan Suwarso ha analizzato le dinamiche che regolano il mercato calcistico, evidenziando come l’elevato costo dei profili nazionali spinga i club verso scelte internazionali. Il presidente è intervenuto da remoto a causa di un blocco del traffico sulla A1 causato da un incidente stradale, offrendo uno spaccato sulle difficoltà finanziarie e gestionali che colpiscono anche le realtà più importanti del calcio italiano. Asimmetrie finanziarie e gestione dei pagamenti nel. Il divario tra le procedure di acquisto all’estero e quelle interne al sistema italiano rappresenta una delle barriere strutturali più rilevanti per la gestione dei club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato calcio: perché i prezzi folli dei talenti spingono all’estero

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