Nello Pizza nuovo sindaco di Avellino il campo largo progressista esulta | Anni di buio amministrativo finiti

Nello Pizza è stato eletto nuovo sindaco di Avellino con una vittoria netta del centrosinistra. Il risultato elettorale non ha registrato contestazioni e ha portato alla conferma della vittoria già annunciata. La sua elezione segna la fine di un periodo considerato difficile per l’amministrazione comunale, secondo le dichiarazioni dei rappresentanti del campo progressista. La proclamazione ufficiale è arrivata dopo lo scrutinio completo delle schede.

AVELLINO – Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino. Il centrosinistra ha riportato a casa il Comune con un risultato netto, senza discussioni. L'annuncio è arrivato nella sede del Partito Democratico di via Tagliamento, tra facce note e strette di mano, nei minuti caldi che seguono uno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avellino, Nello Pizza nuovo sindaco: festa sulle note di Bella Ciao

Notizie e thread social correlati

Avellino, riunione del Campo largo: condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della cittàIeri pomeriggio, presso la sede del Partito Democratico di Avellino, si è svolta una riunione del campo largo dedicata alla definizione del quadro...

Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindacoA pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, il campo largo di Avellino ha scelto il proprio candidato sindaco.

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali Avellino, urne chiuse e spoglio in corso; Nello Pizza nuovo sindaco di Avellino, tramonto sul civismo di Festa e Nargi; Avellino, con Pizza il campo largo ipoteca la vittoria al primo turno; Nello Pizza, chi è il candidato alle elezioni di Avellino.

Elezioni comunali Avellino, il nuovo sindaco è Nello Pizza: Voltiamo paginaNello Pizza, avvocato penalista, 59 anni, vince al primo turno la tornata elettorale ad Avellino. Si tratta di una vittoria del Campo Largo che riproduce in Irpinia esattamente la coalizione che ha ... ilmattino.it

Elezioni comunali Avellino, Nello Pizza nuovo sindaco: festa sulle note di Bella CiaoSulle note di bella ciao i militanti del campo largo hanno accompagnato il nuovo sindaco di Avellino Nello Pizza nella centralissima piazza libertà. Quando mancano ormai un ... ilmattino.it