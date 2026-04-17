Avellino riunione del Campo largo | condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della città

Ieri pomeriggio, presso la sede del Partito Democratico di Avellino, si è svolta una riunione del campo largo dedicata alla definizione del quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio. Durante l’incontro, è stata condivisa la candidatura di Nello Pizza come candidato sindaco della città. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diversi schieramenti e ha avuto come obiettivo la preparazione delle liste elettorali.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.Al termine del confronto, c’è stata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindacoAVELLINO – È l’avvocato Nello Pizza il candidato sindaco del campo largo alle prossime elezioni amministrative di Avellino. Pizza accetta la candidatura, appello all’unità del campo largoTempo di lettura: 2 minuti Pd All’indomani della decisione della Direzione provinciale Pd di investire l’avvocato Nello Pizza della candidatura a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindaco; Amministrative Avellino, la direzione Pd ha scelto: Nello Pizza sarà candidato sindaco; Avellino, Vertice del campo largo sulle Amministrative per la scelta di Nello Pizza; Pizza, il campo largo mette nero su bianco l’unità. Ventiquattro ore per Avs. Avellino, Nello Pizza candidato sindaco del campo largo dopo una direzione fiumeAvellino, dopo una riunione fiume, il cosiddetto campo largo ha sciolto le riserve indicando Nello Pizza come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. La decisione è maturata al te ... irpiniaoggi.it Pizza-Benigni: avvocati in campo ad AvellinoLa corsa a sindaco di Avellino si arricchisce di nuovi protagonisti e conferma un quadro politico sempre più frammentato. Dopo i progetti civici già avviati da Gianluca Festa e Laura Nargi, con quest’ ... irpinianews.it Presente anche Nello Pizza, che non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti. Al tavolo Avellino Prende Parte, assenti Controvento e Sinistra Italiana - facebook.com facebook