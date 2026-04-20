Nell’area che un tempo ospitava una base militare a Bagnoli, si svolge un evento musicale con i Masters At Work, duo noto per la musica house. L’occasione prevede dieci ore di musica continua, con i due artisti che si esibiscono dal vivo. La location, ora trasformata in un centro dedicato al divertimento, richiama l’attenzione di appassionati e curiosi. L’evento si presenta come un momento speciale per gli amanti della musica elettronica.

L’appuntamento è di quelli da segnare in agenda: non capita tutti i giorni poter ballare per dieci ore di fila sulle note di due leggende dell’House music come i Masters At Work. Little Louie Vega e Kenny “Dope” Gonzalez sono, difatti, pronti ad “atterrare” all’ex Base Nato di Bagnoli per un travolgente dj set. Un evento esclusivo, in programma per domenica 26 aprile, dalle 14 a mezzanotte, che vedrà i producer e remixer newyorchesi, autentici architetti della House music mondiale, insieme dai primi anni Novanta, dare forma e ritmo a un rituale collettivo unico, sospeso tra House, soul, funk, afrobeat e ritmi latini. Ad arricchire la line-up, il tocco sofisticato della dj, cantante e producer Anané, capace di fondere sonorità africane e sfumature soul in un mix ipnotico.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Da presidio militare, a cuore pulsante del clubbing: nell’ex Base Nato di Bagnoli, si balla al ritmo dei Masters At Work

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