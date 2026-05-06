Droni 145 mila nuovi posti entro il 2030 ma è allarme formazione Focus nell’ex base Nato di Bagnoli

Un convegno nazionale dedicato ai droni si è tenuto presso un ente di formazione nell’ex base Nato di Bagnoli. La discussione si è concentrata sulle previsioni di 145 mila nuovi posti di lavoro nel settore entro il 2030. Tuttavia, è stato evidenziato come ci siano difficoltà nella formazione di personale qualificato per rispondere alla crescente domanda. La riunione ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, evidenziando le sfide attuali e future.

Il convegno nazionale sui droni indetto dalla Fondazione E-novation, presso l’ente di formazione PSB Consulting nella ex base Nato di Bagnoli, alla presenza di istituzioni locali e di importanti player di settore come il Polo Nazionale Droni, sono emerse conclusioni che tracciano la rotta che il Paese deve seguire per non perdere un’importante occasione di sviluppo. Ne sono convinti, e lo hanno spiegato, gli organizzatori dell’incontro e Luigi Carrino, presidente del Dac (Distretto aerospaziale campano), in procinto di trasferirsi proprio nell’area con le numerose aziende private, grandi e medio-piccole, ed enti pubblici che rappresenta, modello di Public private company nel settore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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