Giardini del Casoncello magia tutta da scoprire nel nostro Appennino

Nel cuore dell’Appennino si trova un complesso di giardini che si estende lungo un’area ricca di varietà botaniche. Questi spazi sono stati realizzati nel corso di diversi decenni e ospitano numerosi ambienti collegati tra loro, creando un percorso tra piante e paesaggi diversi. La loro storia e la varietà di specie presenti attirano visitatori interessati a scoprire un luogo che unisce natura e cultura.

Bologna, 23 aprile 2026 – C’è un giardino magico, sul nostro Appennino, declinato al plurale. Magico perché è stato creato da una visione che si è realizzata nei decenni, plurale perché contiene tanti mondi botanici che creano realtà collegate. I Giardini del Casoncello di Loiano – che festeggiano i 30 anni di vita bucolica - sono il sogno coltivato dal 1980 da Maria Gabriella Buccioli, che vide nel Casoncello, piccolo podere di famiglia di circa un ettaro sull’Appennino bolognese, il luogo dove radicarsi. Con tutta la natura di infinite specie vegetali, che oggi possiamo scoprire grazie alle visite guidate che la padrona di casa conduce ogni domenica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giardini del Casoncello, magia tutta da scoprire nel nostro Appennino Notizie correlate Il Consorzio del Cimone. Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro AppenninoC’è nell’aria un compleanno d’alta quota, un amarcord bianco che celebra lo sci dell’Appennino. Anime 2026: 5 nuovi mondi tra magia, sport e misteri da scoprireLa piattaforma di streaming più grande al mondo annuncia per il prossimo aprile 2026 una stagione primaverile che promette di ridefinire l’offerta di...