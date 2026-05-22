Droni dashcam e spray anti-aggressione per la polizia locale | 2,2 milioni di euro

La regione Lazio ha approvato un aumento di oltre 2,2 milioni di euro nel bilancio destinato alla polizia locale. La somma viene impiegata per acquisire nuovi strumenti tecnologici, tra cui droni, dashcam e spray anti-aggressione. Questi acquisti si aggiungono alle risorse già assegnate, con l’obiettivo di migliorare le attività di controllo e sicurezza sul territorio. La delibera riguarda esclusivamente il rafforzamento delle dotazioni tecniche del personale di polizia locale.

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