Droni dashcam e spray anti-aggressione per la polizia locale | 2,2 milioni di euro
La regione Lazio ha approvato un aumento di oltre 2,2 milioni di euro nel bilancio destinato alla polizia locale. La somma viene impiegata per acquisire nuovi strumenti tecnologici, tra cui droni, dashcam e spray anti-aggressione. Questi acquisti si aggiungono alle risorse già assegnate, con l’obiettivo di migliorare le attività di controllo e sicurezza sul territorio. La delibera riguarda esclusivamente il rafforzamento delle dotazioni tecniche del personale di polizia locale.
La giunta regionale del Lazio ha stanziato oltre 2,2 milioni di euro aggiuntivi per potenziare le dotazioni tecnologiche della polizia locale laziale. La delibera, approvata il 21 maggio su proposta dell'assessora Luisa Regimenti, aggiorna il Programma triennale d'invertenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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