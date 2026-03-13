Rissa violenta al Moscati di Avellino | caos e spray al peperoncino nel triage solo la polizia ristabilisce l’ordine

Nella notte all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino si è verificata una rissa violenta nel reparto di triage. Durante l’incidente sono stati usati spray al peperoncino e si sono verificati momenti di caos, con pazienti e personale coinvolti. Solo l’intervento della polizia ha permesso di ristabilire l’ordine nella zona.

Notte ad alta tensione all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: una lite tra accompagnatori degenera, causando panico, intervento dei vigilantes e delle forze dell’ordine. Chi tutela gli operatori sanitari? Avellino, 13 marzo 2026 - Una violenta rissa è scoppiata nella notte all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, nel reparto di triage del polo sanitario di contrada Amoretta. Protagonisti dello scontro alcuni parenti e conoscenti di un paziente giunto in codice rosso, che avrebbero iniziato a litigare tra loro per cause ancora in corso di accertamento. Nel corso della lite è stato fatto uso di spray al peperoncino, causando reazioni urticanti in alcuni dei presenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Calci, pugni e spray al peperoncino: altra violenta rissa tra gruppi di giovani in via Mazzini Violenza al pronto soccorso: lite al triage con spray al peperoncinoTempo di lettura: < 1 minutoNotte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove una lite scoppiata... Una raccolta di contenuti su Rissa violenta al Moscati di Avellino... Discussioni sull' argomento Rissa violenta al Moscati di Avellino: caos e spray al peperoncino nel triage, solo la polizia ristabilisce l’ordine; Rissa nel triage e spruzzano spray al peperoncino: caos nel Pronto soccorso; Rissa al bar con pestaggio: tre arresti. Alla Stroke Unit del Moscati di Avellino c'è un reparto che salva le vite. E che non smette mai di farlo con umanità - facebook.com facebook Giornata internazionale della donna: video del Moscati di Avellino con Stefano De Martino e Sal Da Vinci x.com