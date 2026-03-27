Prende il via a Vallo della Lucania, presso l'Aula Consiliare del Comune, la nuova edizione della rassegna culturale "Voci, Pagine, Emozioni: L’Universo dei Libri". Il ciclo di presentazioni letterarie, articolato in tre date, inizierà sabato 28 marzo per poi concludersi nel mese di maggio. Promossa dall'amministrazione, l'iniziativa ha lo scopo di favorire il confronto sul panorama editoriale e sulle tematiche affrontate nei testi proposti. Gli incontri saranno introdotti e moderati dalla professoressa e scrittrice Antonella Casaburi. Ai dibattiti prenderanno parte attiva anche gli studenti dell'Istituto superiore Parmenide e dell'Istituto superiore Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Vallo della Lucania, torna la rassegna letteraria "Voci, Pagine, Emozioni"

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