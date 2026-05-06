Tre scrittrici saranno protagoniste di una rassegna letteraria nel borgo. L’evento si svolgerà a Castelnuovo e vedrà la partecipazione di Sandra Petrignani, Lidia Ravera ed Eleonora Marangoni. Le autrici presenteranno i loro lavori e interagiranno con il pubblico durante l’appuntamento. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni e coinvolgerà appassionati di letteratura e lettori locali.

Sandra Petrignani, Lidia Ravera e Eleonora Marangoni. Saranno loro le protagoniste di ‘Tre autrici nel borgo’ la nuova rassegna letteraria nata da un’idea del poeta Mario Amilcare Grassi, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra e il circolo Arci di piazza Querciola. In programma, da venerdì 29 a domenica 31 maggio, tre grandi appuntamenti sparsi nel borgo di Castelnuovo Magra per la prima edizione di una manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di libri che ha lo scopo di valorizzare la forte vocazione culturale del paese. "L’idea che mi è venuta chiacchierando con Sandra Petrignani – spiega Mario Amilcare Grassi – è quella di portare in paese tre amiche (e anche grandi scrittrici) e fare passare loro tre giorni nel nostro borgo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre amiche, tre autrici nel borgo. Rassegna letteraria a Castelnuovo

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