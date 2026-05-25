Nel 2027, Roma ospiterà un evento internazionale di vela ad alta velocità, previsto per l’11 e il 12 settembre. La competizione si terrà su un circuito specifico e coinvolgerà atleti di diversi paesi. La manifestazione rappresenta una delle tappe principali del calendario sportivo dedicato a questa disciplina. La città sarà sede di prove e incontri legati alle regate veliche di alta velocità, con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

L’alta velocità della vela mondiale sceglie Roma. L’11 e 12 settembre 2027 il circuito internazionale di SailGP approderà nella capitale italiana inaugurando una partnership triennale con Roma Capitale e Regione Lazio, in quello che si annuncia già come uno degli appuntamenti sportivi più spettacolari del Mediterraneo. Non un semplice campo di regata, ma un vero e proprio Race Stadium affacciato sul mare di Ostia: il Porto Turistico di Roma e le spiagge limitrofe diventeranno il cuore pulsante della prima edizione dell’ Italy Sail Grand Prix Rome. Due giornate di sfide ad altissima velocità, con gli F50 — i catamarani più rapidi al mondo — pronti a trasformare il litorale romano in un’arena internazionale dove sport, spettacolo e innovazione si incontrano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel 2027 Roma diventa arena mondiale della vela ad alta velocità

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