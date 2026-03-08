Da Torino verso Roma e Venezia non più solo Trenitalia e Italo | dal 2027 anche treni ad alta velocità francesi a due piani

A partire da settembre 2027, i viaggi tra Torino e Roma o Venezia, passando per Milano, potranno essere effettuati anche con treni ad alta velocità francesi a due piani, oltre alle solite opzioni di Trenitalia e Italo. Questa novità si inserisce nel quadro dei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e offre una nuova possibilità ai passeggeri che si spostano tra Nord e Centro Italia.

Da settembre 2027 per raggiungere Roma o Venezia, passando per Milano, potrebbe esserci un'alternativa in più se si guarda alla sola offerta ferroviaria. L''istruttoria era stata avviata nel marzo 2025: ora l'Antitrust, verificate le modalità di assegnazione della capacità sulla rete alta velocità, apre all'ingresso di nuovo operatore, il terzo dopo Trenitalia e Italo, prossimo a introdursi nel mercato dell'alta velocità. Si tratta di Sncf Voyages Italia che, dal 2011, fornisce già il servizio ad alta velocità tra Parigi e Milano con il marchio Tgv Inoui per conto di Sncf Voyageurs. Così, da settembre 2027, potrebbe esserci molta più scelta per i viaggiatori intenzionati a mettere un piede a bordo su un treno per raggiungere, da Torino, Roma o Venezia.