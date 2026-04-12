Il terzo incontro tra Stati Uniti e Iran si è svolto a Islamabad, ma non ha portato a un accordo. Durante le negoziazioni, non si sono trovate intese su questioni relative allo stretto di Hormuz e al programma nucleare iraniano. Uno dei rappresentanti statunitensi coinvolti è tornato negli Stati Uniti subito dopo la fine dei colloqui. La sessione si è conclusa con un nulla di fatto.

Il terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, ospitato nella capitale pakistana Islamabad, si è concluso senza il raggiungimento di un accordo. Quello che doveva essere un tavolo diplomatico per allentare le tensioni e porre fine alla guerra in Medio Oriente si è trasformato in un vicolo cieco, segnato da versioni contrastanti e "gravi divergenze". Il vertice è stato caratterizzato da una narrazione frammentata tra le parti: l'agenzia Tasnim (vicina ai Pasdaran) e la TV di Stato avevano inizialmente annunciato la fine del round parlando di ostacoli insormontabili. Poi la smentita di Washington con un alto funzionario della Casa Bianca che ha precisato che i colloqui si sono protratti per oltre 15 ore consecutive, smentendo le voci di una sospensione precoce e sottolineando l'intensità del confronto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Negoziati USA-Iran a Islamabad: prima fumata nera. Vance torna in America. Non c'è accordo su Hormuz e nucleare

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