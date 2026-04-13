I negoziati tra Iran e Stati Uniti si sono interrotti già nel primo giorno di incontri, mentre le tensioni nella regione aumentano. Le discussioni riguardavano principalmente le questioni relative allo Stretto di Hormuz e al programma nucleare iraniano. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato di voler bloccare tutti i porti di Teheran, aumentando ulteriormente la pressione sulla situazione. La situazione rimane fragile e in evoluzione.

Roma – I negoziati fra Iran e Stati Uniti si arenano già al primo giorno di colloqui e, per converso, le acque attorno allo Stretto di Hormuz rischiano di farsi sempre più agitate. L’annuncio è arrivato nel cuore della notte per bocca dello stesso JD Vance che, lasciando Islamabad dopo una maratona di 21 ore – i colloqui più diretti ad alto livello tra Washington e Teheran dal 1979 – ha confermato il mancato accordo. La responsabilità, per gli Stati Uniti, è dell’Iran, che non accetta di rinunciare al proprio programma nucleare. Teheran, dal canto suo, parla di “condizioni irragionevoli” imposte da Washington. US Vice President JD Vance (4th...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Su cosa si sono arenati i negoziati per l’Iran: Hormuz e il nodo nucleare. Gli Usa: “Blocchiamo tutti i porti di Teheran”

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Negoziati USA-Iran a Islamabad: prima fumata nera. Vance torna in America. Non c'è accordo su Hormuz e nucleareIl terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, ospitato nella capitale pakistana Islamabad, si è concluso senza il raggiungimento di un accordo.