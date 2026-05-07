Secondo fonti anonime provenienti da Stati Uniti e Pakistan, Iran e Stati Uniti sarebbero prossimi a firmare un memorandum di una pagina che potrebbe mettere fine al conflitto tra i due paesi. Le informazioni sono state riportate da diversi media, senza conferme ufficiali, e indicano un possibile passo verso un accordo. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo internazionale, ma non ci sono dettagli ufficiali sulla tempistica o sui contenuti dell'eventuale accordo.

Secondo fonti statunitensi e pakistane di vari media, rimaste anonime, Iran e Stati Uniti sono vicini ad approvare un memorandum di una pagina per mettere fine alla guerra. Sarebbe comunque un documento molto preliminare, a cui nei successivi 30 giorni dovrebbero seguire trattative sui temi specifici come la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi sull’Iran e lo sviluppo del programma nucleare del paese. Secondo il giornalista Barak Ravid di Axios, Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a un accordo. Gli Stati Uniti si aspettano una risposta dell’Iran nelle prossime 48 ore. I negoziati potrebbero quindi svolgersi a Islamabad (Pakistan) o a Ginevra (Svizzera).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Forse Iran e Stati Uniti sono vicini a un accordo

Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

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