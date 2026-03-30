Negli Stati Uniti lo shutdown più lungo della storia Le incognite sull’Ice negli aeroporti anche dopo lo sblocco dei fondi

Negli Stati Uniti, il governo ha vissuto lo shutdown più lungo della storia, durato 44 giorni, superando il precedente record di 43 giorni stabilito nel novembre 2025. Nonostante il ripristino dei fondi, resta incertezza sulla gestione dell'Ice negli aeroporti, con possibili ripercussioni sui controlli e sui servizi aeroportuali. La situazione ha interessato numerosi settori pubblici e ha suscitato preoccupazioni tra cittadini e operatori.

Quarantaquattro giorni. Quello che gli Stati Uniti stanno fronteggiando è lo shutdown parziale più lungo della storia, che ha superato anche il record del novembre 2025 (43 giorni). L’attuale paralisi sta creando caos negli aeroporti americani per assenza degli agenti addetti alla sicurezza della Transportation Security Agency, motivo per cui sono stati inviati agenti dell’ Ice negli scali Usa. Al momento non si intravede una fine dello shutdown: il Congresso ha lasciato Washington per due settimane di vacanze. Solo al suo ritorno le parti torneranno a trattare. E proprio scavalcando il Congresso, il presidente ha firmato un ordine per pagare gli stipendi degli agenti della Tsa, che da settimane non recepiscono alcun compenso a causa dello shutdown in corso che ha causato lunghe file nei maggiori aeroporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Negli Stati Uniti lo shutdown più lungo della storia. Le incognite sull’Ice negli aeroporti anche dopo lo sblocco dei fondi Articoli correlati Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte... Lo shutdown parziale negli Stati Uniti continua: non si trova l’accordo per i fondi destinati al Dipartimento di Sicurezza (e c’entra l’ICE)Venerdì 27 marzo la Camera degli Stati Uniti non ha approvato una legge per finanziare parte delle agenzie del Dipartimento di Sicurezza. Tutto quello che riguarda Negli Stati Uniti Temi più discussi: Cambiamento climatico in tempo reale: ondata di caldo record negli Usa; Gli Stati Uniti non riescono a sbloccare i fondi per il dipartimento della Sicurezza; Il movimento No Kings lotta contro chi vuole pieni poteri. Negli Usa e non solo; In migliaia negli Usa per il No kings, 'Trump a casa'. Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del ... fanpage.it Gli Ig Nobel traslocano in Europa per le crescenti difficoltà di mobilità e il clima politico negli Stati UnitiIl premio goliardico alla ricerca scientifica si sposta da Boston a Zurigo e ogni due anni visiterà una diversa città europea ... lescienze.it Sinner: "Sono felice, trasferta negli Stati Uniti incredibile" - facebook.com facebook NO KINGS Migliaia di persone sono scese in piazza negli Stati Uniti e in molte altre città del mondo, soprattutto giovani, per dire no alla guerra, all’autoritarismo, al culto della forza, no all’idea che il potere possa imporsi senza limite e senza misura. Anche a R x.com