Necessità della politica | il nuovo saggio di Carlo Galli

Un nuovo saggio di Carlo Galli analizza la natura della politica, il suo rapporto con il potere e le difficoltà della democrazia moderna. L’autore esplora come le istituzioni politiche si confrontino con le tensioni legate alla rappresentanza e alla partecipazione dei cittadini. Il testo si concentra su aspetti teorici e pratici, offrendo una riflessione sulle sfide attuali del sistema politico.

Carlo Galli indaga la natura profonda della politica, il suo legame con il potere e le sfide della democrazia contemporanea. La politica come male necessario, ma anche come dovere, responsabilità, condizione umana. È da questa premessa che Carlo Galli costruisce il suo nuovo saggio, un’indagine ampia e rigorosa sulla natura del potere e sulla sua inevitabile presenza in ogni forma di convivenza. La politica, sostiene l’autore, non è soltanto l’arena istituzionale o il confronto tra partiti: è un elemento costitutivo dell’essere umano, un tratto che precede le strutture sociali e che si manifesta ovunque esistano relazioni, gerarchie, inclusioni ed esclusioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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