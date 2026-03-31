Della necessità di un dialogo aperto e fluido tra politica ed economia Il commento di Cirieco

In questo periodo si discute molto sulla richiesta di una nuova politica industriale europea e sui fallimenti di alcuni strumenti già adottati nel settore energetico e industriale. La questione riguarda la capacità delle istituzioni di rispondere alle sfide economiche attuali e di adattarsi alle mutate condizioni del mercato. Il confronto tra politica ed economia rimane al centro di molte analisi e commenti pubblici.

In questo momento storico si dibatte molto intorno alla necessità di una nuova politica industriale europea e del fallimento di alcuni strumenti di politica industriale ed energetica in Europa. Si possono indicare per esempio l’Ets (Emission trading scheme) ed il Cbam (Carbon border adjustment mechanism), dei quali giustamente si notano gli effetti collaterali negativi, una ‘reazione avversa’ da parte dei soggetti cui si indirizzano ed anche impatti negativi su mercato e competitività, e quindi su industrializzazione, occupazione e produzione di valore aggiunto sul territorio Ue. Spesso tali effetti negativi si sono espressi in maniera pesante in Italia (più pesante che in paesi nostri competitor). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Della necessità di un dialogo aperto e fluido tra politica ed economia. Il commento di Cirieco Articoli correlati Gli istituti agrari: il motore verde dell’economia italiana tra innovazione, sostenibilità, etnobotanica, benessere ed economia di territorioIn Italia l’agricoltura è molto più di un’attività produttiva: è economia di territorio, cura del paesaggio, identità culturale e qualità della vita. Hotel alle Ville Ponti, dialogo aperto: "Serve una volontà politica certa"Amministrazione, mondo economico e associazioni a confronto sul futuro del colle di Biumo. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento L’Odissea di Pratosardo – di Ciriaco Offeddu; Meloni è una furia poi ferma Nordio intenzionato a dimettersi. Ministero della Pace? Più che un’utopia, una necessitàPresentata a Roma la proposta dell’istituzione di un dicastero, per la realizzazione di azioni di prevenzione dei conflitti, rafforzamento del diritto umanitario, la tutela dei diritti, la ... vita.it