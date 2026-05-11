' Filosofia della tecnica' dialogo tra Carlo Galli ed Eugenio Mazzarella

Il prossimo mercoledì alle 10 si terrà un dibattito sulla filosofia della tecnica nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, con la partecipazione di Carlo Galli ed Eugenio Mazzarella. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube Archibiblio web. La discussione sarà incentrata sui temi legati alla filosofia della tecnica, coinvolgendo i due ospiti in un confronto pubblico.

Sarà incentrato sui temi della filosofia della tecnica il dibattito tra Carlo Galli ed Eugenio Mazzarella in programma mercoledì 13 alle 10, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Ne parleranno con i relatori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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«Tecnica si dice in molti modi ()»: Un dialogo filosofico

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