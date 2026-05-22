Uccise la moglie con nove coltellate confermata la condanna a 25 anni in Appello
La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per un uomo di 75 anni, originario del Regno Unito, accusato di aver ucciso la moglie con nove coltellate. La sentenza di primo grado, che aveva stabilito la stessa pena, è stata confermata in secondo grado. L’episodio si è verificato nella loro abitazione e l’uomo era stato arrestato subito dopo il fatto. La vicenda è ora definitiva dopo il pronunciamento dell’Appello.
La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il 75enne inglese Michael Dennis Whitbread alla pena di 25 anni di reclusione. Lo riporta l'Agi. L'imputato, presente in aula, era accusato di aver ucciso, il 29 ottobre 2023, la compagna Michele. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Uccide la moglie 42enne a coltellate e poi tenta il suicidio in via Pescaria
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