Uccise la moglie con nove coltellate confermata la condanna a 25 anni in Appello

La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per un uomo di 75 anni, originario del Regno Unito, accusato di aver ucciso la moglie con nove coltellate. La sentenza di primo grado, che aveva stabilito la stessa pena, è stata confermata in secondo grado. L’episodio si è verificato nella loro abitazione e l’uomo era stato arrestato subito dopo il fatto. La vicenda è ora definitiva dopo il pronunciamento dell’Appello.

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