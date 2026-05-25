Nella serie dei playoff NBA, il giocatore ha ritrovato la sua forma migliore contribuendo alla vittoria che ha portato gli Spurs a pareggiare la serie 2-2. Dopo una fase di difficoltà nel coinvolgere i compagni, ha dimostrato di essere decisivo in campo. La partita si è conclusa con una prestazione significativa, permettendo alla squadra di mantenere vive le speranze di avanzare. La serie prosegue con le due formazioni ancora in corsa per il passaggio al turno successivo.

San Antonio (Stati Uniti), 25 maggio 2026 - “In questo momento sento di avere difficoltà nel rendere i miei compagni migliori. Devo fare di più”. Con queste parole pronunciate dopo il ko di gara 3 delle finali di Western Conference, Victor Wembanyama - a dispetto dei soli 22 e della apparizione proprio quest’anno ai playoff NBA - aveva fatto un’autocritica degna di un veterano e di un campione. E da campione è stata anche la risposta sfoderata sul campo dall’asso francese, che questa notte ha trascinato i suoi San Antonio Spurs al successo per 103-82 sugli Oklahoma City Thunder campioni NBA in carica, dando ai compagni un contributo fondamentale per portare la serie (che ora tornerà in Oklahoma) sul 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Wembanyama torna stellare e gli Spurs portano la serie sul 2-2

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wembanyama POWERS Spurs To The Emirates NBA Cup Championship | December 13, 2025

Notizie e thread social correlati

NBA, uno stellare Wembanyama firma il blitz Spurs a MinneapolisIn occasione della sua prima partecipazione ai playoff NBA, il giocatore francese ha contribuito alla vittoria della squadra contro i Minneapolis...

NBA, i risultati della notte (13 maggio): gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di ConferenceNella notte del 13 maggio si è giocata una sola partita del secondo turno dei playoff NBA 2026.

Temi più discussi: Nba playoff: Wembanyama è stellare, San Antonio sbanca 115-122 OKC in gara 1 di finale di Western Conference; Wembanyama stellare: superato Kareem Abdul-Jabbar! San Antonio batte OKC dopo un doppio overtime; NBA, Wembanyama stellare: San Antonio sbanca OKC dopo due supplementari; Nba, Oklahoma supera nuovamente San Antonio e si porta avanti 2-1 nella serie.

Wembanyama stellare: superato Kareem Abdul-Jabbar! San Antonio batte OKC dopo un doppio overtimeI texani portano a casa gara 1 contro i campioni in carica con una prova straordinaria della stella francese capace di sorpassare una delle più grandi leggende del basket in una speciale classifica. O ... tuttosport.com

NBA, Wembanyama stellare: San Antonio sbanca OKC dopo due supplementariGli Spurs si prendono una epica gara 1 delle finali di Western Conference sconfiggendo i Thunder 122-115. Il francese chiude con 41 punti e 24 rimbalzi ... msn.com